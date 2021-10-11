السيطرة على حريق شقة بالعجوزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ بشقة سكنية فى العجوزة، مساء الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة لهب من عقار بنطاق حي العجوزة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء موجها بسرعة محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.
ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة دون وقوع إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.