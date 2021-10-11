الأرصاد: سحب ممطرة الآن على الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء الآن ممطرة على عدد من المناطق في القاهرة الكبرى وشمال الدلتا ومحافظات شمال الصعيد.

وكانت الهيئة قالت إن منخفض السودان يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيًا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالًا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة: "ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز الـ40 درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة".​