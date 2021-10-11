مختارات نادرة من الوثائق.. مكتبة القاهرة تنظم "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد قطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة" بمكتبة مصر العامة، وذلك ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي يقيمها منتدى الثقافة والإبداع، ويشرف عليه ويقدمه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووفق بيان صادر عن القطاع اليوم، افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والدكتورة نيفين محمد رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات المعرض الوثائقي، الذي يضم مختارات نادرة من وثائق حرب أكتوبر تبرز يوميات حرب أكتوبر على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وتكاتف جهود الشعب من أجل تحقيق الانتصار.

أعقب ذلك الندوة التثقيفية، التي شارك فيها: السفير محمد عثمان جلال المفكر وسفير مصر السابق بالصين، واللواء أركان حرب حمدي لبيب الملحق العسكري بكوريا الشمالية والخبير الإستراتيجي، وأدارها الدكتور أحمد الشربيني العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة.

قال الدكتور أحمد الشربيني، العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن هذا العام شهد الكشف عن العديد من الوثائق التى أبرزت العديد من الجوانب الخفية لحرب أكتوبر، والتى أكدت على مدى الإعجاز الذي حققه الجيش المصري خلال حرب أكتوبر وشهدت به كل دول العالم.

وأكد السفير محمد جلال عثمان، سفير مصر السابق بالصين، مدى التكامل في الأدوار بين أجهزة الدولة المصرية، التى كان من بينها الدور الدبلوماسي الذي قامت به الخارجية المصرية، وخصوصاً في مجال التفاوض إفريقياً على الحق في مياه النيل.

وقدم اللواء حمدي لبيب، الملحق العسكري بكوريا الشمالية والخبير الإستراتيجي، شهادته عن يوميات حرب أكتوبر المجيدة والتى عبرت عن جهود القيادة السياسية للدولة في إعداد الشعب المصري للحرب على مختلف القطاعات، وخطة الخداع الاستراتيجي التى أعدها الرئيس الراحل أنور السادات، وأخيرا عرض لبطولات وتضحيات جنود مصر البواسل خلال الحرب.

كما عرض الكاتب طارق الطاهر، تجربته في البحث والتوثيق ليوميات حرب أكتوبر من خلال الوثائق والحوارات من خلال الأرشيف الصحفي والتى تعبر عن مدى تكاتف جهود قطاعات الدولة في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر الذي أعاد للدولة المصرية هيبتها وكرامتها.