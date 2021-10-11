أمطار في المقطم.. والأرصاد: منخفض السودان الجوي يمتد شمالًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

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نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، صورًا لسقوط أمطار في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض السودان الجوي الذي يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة: ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية الأفقية تنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.