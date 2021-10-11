أمطار رعدية.. الأرصاد ارتفاع الحرارة حتى آخر الأسبوع و3 ظواهر جوية متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تشهد ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع بقيم تصل لدرجتين، لافتًا إلى أن وقت الظهيرة تكون فيه ذروة ارتفاع الحرارة.

وأكدت أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من سيناء، وبعض المناطق من جنوب البلاد وتكون أمطار خفيفة، لكن غدا الثلاثاء ستزيد حددتها على سيناء وشمال الصعيد وستكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية على بعض المناطق من سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر ولكنها غير مؤثرة على الرؤية وعلى حركة المرور والطرق.

وتابعت: "ستتعرض مناطق من السواحل الشمالية إلى أمطار خفيفة مع وجود نشاط للرياح يعمل على تلطيف حالة الجو وتقليل الإحساس بالحرارة والرطوبة".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 31 إلى 33 درجة، والسواحل الشمالية 29 إلى 31، وشمال الصعيد 33 إلى 37 درجة، وجنوب الصعيد بين 41 إلى 42 درجة.