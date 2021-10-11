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الصحة: منع العاملين بقطاعات الحكومة من دخول المقار دون الحصول على لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤن المبادرات الصحية، قرارا بمنع دخول الموظفين العاملين بقطاعات الحكومية للمقار الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا علي أن يتم إمهالهم شهرين من الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان: حال عدم الحصول علي اللقاح يلزم كل الموظفين بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام، مشيرا إلى أن الحوامل والمرضعات مستثنين من التعليمات المذكورة .

 


 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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