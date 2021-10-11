شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: منع العاملين بقطاعات الحكومة من دخول المقار دون الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤن المبادرات الصحية، قرارا بمنع دخول الموظفين العاملين بقطاعات الحكومية للمقار الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا علي أن يتم إمهالهم شهرين من الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان: حال عدم الحصول علي اللقاح يلزم كل الموظفين بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام، مشيرا إلى أن الحوامل والمرضعات مستثنين من التعليمات المذكورة .







