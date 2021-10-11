شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد ساحر بقلب القاهرة.. بحيرة عين الصيرة "جنة الفسطاط" تتأهب للزوار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” مشهد بحيرة عين الصيرة بعد انتهاء أعمال التطوير بها ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمصر القديمة وإنشاء مشروع حديقة تلال الفسطاط، حيث ظهرت البحيرة فى مشهد ساحر، ترى من المكان عددا كبيرا من المعالم السياحية والآثار على رأسها مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف الحضارة المصرية.

وتضم مبانى الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما يشمل شبكة رى للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.

ويضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان، وسور خارجى حول المشروع بطول 2400 م، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.‏

وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.



