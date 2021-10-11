شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث سُبل تعزيز التعاون مع دول "فيشجراد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزارى لمصر ودول فيشجراد، وبحث خلال الاجتماع سُبل تعزيز التعاون مع دول فيشجراد.



الاجتماع الوزارى الاجتماع الوزارى

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وزير الخارجية تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع فى أفغانستان، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وزير الخارجية خلال الاجتماع

وفى وقت سابق، عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، خلال زيارته الحالية إلى بودابست مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة؛ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية ⁧شكري⁩ وقع عدداً من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.