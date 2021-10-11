شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الإدارية تطلق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبد الشافى تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ، تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للكافة.

يأتي ذلك تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية، وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشارك المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ العلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.