شكرا لقرائتكم خبر عن العمالة غير المنتظمة في قلب "حياة كريمة".. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: العمالة غير المنتظمة في قلب "حياة كريمة".

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. العمالة غير المنتظمة في قلب "حياة كريمة".. المبادرة تضمن الحصول على معاشات وتأمين على الوفاهة وإصابة العمل الذي يطبق على العمالة بأجر.. أول منظومة للتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.. تضم الباعة الجائلين وعمال التراحيل الفلاحين وتحقق طفرة لهم بإيجاد منظومة متكاملة

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