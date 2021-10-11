شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربري يتفقد وحدة الصم الأسقفية ويترأس قداسا بمصر القديمة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر، برفقة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الوحدة.

ومن جانبها قالت دكتورة ماري إسحق أثناء الزيارة، إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، حيث تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وتعرف ويلبي على مشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة الإشارة الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية حيث تابع أخر مستجدات هذا العمل مع القائمين على المشروع.

وخلال الزيارة، شارك ويلبي في أحد الأنشطة الرياضية التي نظمها مشروع معًا نزرع شجرة أمل الذي يجمع بين شباب مسلمين وأقباط بهدف إثراء ثقافة الحوار والعيش المشترك بين الجميع.

واختتم ويلبي زيارته بترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.