حريق مخلفات أعلى سطح عقار بالدقى

ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق بكمية مخلفات وأخشاب أعلى سطح العقار والحيلولة ومنع امتداده إلى الشقق دون وقوع إصابات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012