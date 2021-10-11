حريق مخلفات أعلى سطح عقار بالدقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقا شبَّ فى مخلفات وأخشاب أعلى سطح عقار بالدقي.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بنطاق حي الدقي.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء موجها بسرعة محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.
ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق بكمية مخلفات وأخشاب أعلى سطح العقار والحيلولة ومنع امتداده إلى الشقق دون وقوع إصابات.