الغواص هشام الشوبكي عن واقعة ميكروباص كوبري الساحل: "هتطلع فنكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قال الغواص هشام الشوبكي، إن واقعة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، من الوارد وبنسبة كبيرة أن تكون غير حقيقة لعدة أسباب.

وأضاف "الشوبكي"، في تصريح لمصراوي، أن القصة من البداية للنهاية قد تكون "فنكوش"، موضحا؛ من الصعب ألا يظهر أي أثر للسيارة أو جثث الركاب حتى الآن رغم مرور 24 ساعة، ورغم جهود البحث والتمشيط التي بذلها رجال الشرطة والإنقاذ النهري، والتي شارك فيها أكثر من مديرية، "ده ميكروباص مش علبة كبريت".

وتابع؛ كل شئ وارد لكن عمليات البحث المستمرة سواء عن طريق الضفادع البشرية أو اللنشات التابعة لوزارة الداخلية؛ وعمق المياه أسفل كوبري الساحل، يرجحان عدم وجود شئ من الأساس.

قال مصدر أمني مسؤول إن رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية يواصلون عمليات البحث والتمشيط عن ناجيين أو متوفين بعد بلاغ سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، أمس الأحد.

أضاف المصدر أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الحادث حتى الآن؛ البلاغ مصدره شهود عيان، و لا يوجد أي توثيق للحادث.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية والميدانية إلى محلى الحادث بقيادة اللواء رجب عبد العال ورئيس حي شمال الجيزة والسكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة مستجدات الحادث.

كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 لنشات إنقاذ نهري؛ للمشاركة في عمليات البحث التي قاربت على الـ 24 ساعة حتى الآن.