"أوسيم وناهيا".. الجيزة: قطع مياه الشرب عن 5 مناطق كبرى في الجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة إنه في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان، فإن الأمر يستلزم إغلاق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، الموافق 15 أكتوبر 2021، حتى الساعة السادسة صباح السبت 16 أكتوبر 2021 علمًا في 5 مناطق كبرى هي: "أوسيم، ناهيا، صفط اللبن، شنباري، برطس" وضعف المياه في مناطق "المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم".

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتنوه محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.