بدء أعمال ترميم روؤس الكباش المكتشفة عل طريق المواكب الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ فرق عمل مصري من مرممي المجلس الأعلى للآثار في ترميم رؤوس الكباش كشفت عنها مؤخرًا البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، أثناء أعمال الحفر الأثري جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث "يورجيتوس".

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت في كشف ثلاثة رؤوس كباش وأنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق، ومن المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق في محاولة للكشف عن المزيد.

والجدير بالذكر أن هناك لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن 19، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، تنفيذًا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.