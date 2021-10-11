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إزالة تعديات على أملاك الدولة بسوق الحى العاشر شرق مدينة نصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر، بالقاهرة، برئاسة اللواء حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن تنفيذ فعاليات الموجة 18، حيث تم توظيف نشاط تلك الموجة فى إزالة التعديات بالقطاعات المزمع تطويرها بالخطة الاستثمارية وشملت اليوم تنفيذ 122 قرار إزالة بمنطقة سوق الحى العاشر بمحيط مركز الشباب ومساكن البترول.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ أعمال تطوير بشارع أنور المفتى بالمنطقة الثانية مدينة نصر بمنطقة صقر قريش، بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتعميم الحملات على كافة الأحياء لاسترداد أملاك الدلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتنفذ أجهزة الدولة حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة واستردادها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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