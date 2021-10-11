شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الدولة لم تفرط فى حبة رمل من أرضها ولن تفرط فى نقطة مياه واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية قادرة على حماية مواردها المائية، موضحا أن الدولة التى لم تفرط فى حبة رمل واحدة من أرضها لن تفرط فى نقطة مياه واحدة من مواردها المائية، مشيرا إلى أن هذا الوطن الذى ضحى فى أكتوبر لن يفرط فى قطرة مياه.

وأكد "جبر"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية، أننا نثق فى الإرادة والقيادة المصرية فى حقوق مصر المائية ولكن إدارة هذا الملف يحتاج إلى الحكمة والعقل، كما أن هذا الملف يجب استسقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكان قد وصل، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لحديقة عقلة بالقناطر الخيرية، للقاء رؤساء التحرير بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، للحديث حول آخر المستجدات على الساحة، وأيضا الاحتفال بأسبوع القاهرة للمياه 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشارك فى اللقاء عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين،بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، وعبد الرازق توفيق، وأحمد موسى، ونشأته الديهي، وعدد من قيادات وزارة الرى، للحديث حول إدارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية.