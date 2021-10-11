شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يسلم تجهيزات الزواج لـ 20 فتاة أولى بالرعاية بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام صندوق تحيا مصر، اليوم الإثنين، احتفالية بديوان عام محافظة أسيوط، لتسليم تجهيزات الزواج إلى 20 فتاة أولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المقيمة في المناطق الأكثر احتياجا-.

شهد الاحتفالية محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، وقام بتسليم تجهيزات الزواج للفتيات بمشاركة فريق عمل صندوق تحيا مصر وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى مؤسسة مصر الخير.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن احتفالية دكان الفرحة تأتى ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في أسيوط والتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تضمنت الدراسة قرى مركز الفتح، وأبوتيج، وابنوب، وساحل سليم، والبداري، وديروط، لتحصل كل منهن على (ثلاجة - غسالة - بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة - مكواة - طقم أدوات طهي)، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، التي تشارك في تنفيذ مختلف المبادرات، لافتا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسة الأورمان في تنفيذ مبادرة دكان الفرحة في محافظات الفيوم، والغربية، والمنيا، والأقصر، وبني سويف، ويتم حاليا تسليم تجهيزات الزواج إلى 50 فتاة مستحقة، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعية الشرعية لتسليم تجهيزات الزواج إلى 100 فتاة من محافظة الدقهلية خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، واستفادت منها نحو 2500 فتاة حتى الآن، كما تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 750 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 250 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر روح البهجة والفرحة بينهم.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر سجل خلال الشهر الماضي 3 أرقاما قياسية جديدة في موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة، حيث سجلت هذه القافلة أرقاما قياسية كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبي)، وذلك للعام الثاني على التوالي ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية في الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.







































