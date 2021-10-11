شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ غينيا الاستوائية واسبانيا بعيديهما القوميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسي حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة غينيا الاستوائية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس ملك اسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد أحمد الأنصاري أمين عام رئاسة الجمهورية إلى سفارة اسبانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.