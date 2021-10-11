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الرئيس السيسى يهنئ غينيا الاستوائية واسبانيا بعيديهما القوميين

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسي حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة غينيا الاستوائية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس ملك اسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد أحمد الأنصاري أمين عام رئاسة الجمهورية إلى سفارة اسبانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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