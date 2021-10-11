شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع اكسسوارات سيارات غير مرخص يهدد حياة السكان فى حدائق الأهرام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام، مصنع بير سلم بمنطقة "ز" بحدائق الأهرام لصناعة فرش واكسسوارات السيارات غير مرخص ومخالف لاشتراطات الحماية المدنية مما يعرض قاطني العقار للخطر، وعلي الفور تم التحفظ علي المعدات الموجودة به وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ويأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشآت المخالفة والتي تمارس أنشطة صناعية بدون استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا علي سلامة المواطنين.

كما شنت محافظة الجيزة اليوم حملات لمواجهة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني إلي الغرض التجاري بقطاع حدائق الأهرام، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات موسعة وإزالة فورية لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشملت الحملات إزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل (جزارة) بالمنطقة "ز" بحدايق الأهرام مخالفة بذلك الرسومات الهندسية الصادرة للعقار واشتراطات الحماية المدنية وجاري استكمال الحملات بشكل مكثف وموسع بنطاق القطاع بالكامل .