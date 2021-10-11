شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى فتيات دار أيتام تتقلد منصب وزيرة التضامن لمدة يوم واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، واستمرارا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهم لمدة يوم واحد، وفي إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، تقلدت " نجلاء فتحى " ابنة أحدى دور الأيتام منصب وزيرة التضامن الإجتماعي لمدة يوم واحد ،حيث اجتمعت مع الدكتورة نيفين القباج وزيرك التضامن الاجتماعىُ لمناقشة ملفات الوزارة

"نجلاء " تبلغ من العمر 24 عاما وخريجة كلية الأداب قسم الصحافة وتربت داخل احدى دار أيتام .

وقالت إنها شاركت في هذه المبادرة، وتولت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي وأنها سعيدة بتقلد هذا المنصب، حيث وجدت أوجه الدعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ

وتابعت " نجلاء فتحى" قائلة : إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ علمتنى الكثير، ووقفت بجانبي، وفكرة إنى اكون وزيرة التضامن الاجتماعي كانت بعيدة جدا عن خيالي، وكونها تحققت ولو لمدة يوم واحد فهذا فخر كبير ليا، حيث اطلعتني الوزيرة على ملفات وبرامج الوزارة والهيكل التنظيمي لها، والأجندة اليومية التي تطلع عليها أول دخولها المكتب يوميا، كما تطرق الحديث مع الوزيرة إلى طبيعة عمل البرامج والجمعيات الأهلية التي تدعمها الوزارة فيما يخص المواطن المصري، مؤكده أنها لم ترى سيدة مثل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، فهى مثال يحتذى به في القيادة النسائية، وتعلمت منها الكثير فهى شخصية قيادية متميزة.















