شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمدة يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلدت "نيفين علاء" إحدى الفتيات، منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ لمدة يوم، بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.

و اجتمعت مع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، لمناقشة خطة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات والبرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما اطلعت على ملفات الصندوق المختلفة خاصة البرامج التوعوية فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وتنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الاسر فى هذه المناطق بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023” لعلاج الادمان للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

"نيفين علاء "احدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث شاركت فى العديد من البرامج والأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، كما ناقشت خلال اجتماعها مع مدير الصندوق التوسع فى برامج التوعية للموظفين بالجهاز الإدارى حول أضرار الادمان خاصة مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكرم "عمرو عثمان " الفتاة بعد تقلدها منصب مدير صندوق مكافحة الإدمان وأهداها درع الصندوق وشهادة تقدير.

وشاركت "نيفين علاء" فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق.



































































































