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جامعة الأزهر تفتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد ومستنفدى الرسوب والمعادلات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة  قررت  فتح باب التقديم إلكترونيا وذلك للفئات التالية:

1-    تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.

2-    إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

3-    المعادلات وتخصص القراءات.

4-    إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط
azu.edu.eg/azharsr

وعلى الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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