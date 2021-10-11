شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد ومستنفدى الرسوب والمعادلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة قررت فتح باب التقديم إلكترونيا وذلك للفئات التالية:
1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.
2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.
3- المعادلات وتخصص القراءات.
4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.
وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط
azu.edu.eg/azharsr
وعلى الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.