شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد ومستنفدى الرسوب والمعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة قررت فتح باب التقديم إلكترونيا وذلك للفئات التالية:

1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.

2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

3- المعادلات وتخصص القراءات.

4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط

azu.edu.eg/azharsr

وعلى الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.