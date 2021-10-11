شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: فتيات اليوم سيدات مصر العظيمات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل احتفالية وزارة التضامن الاجتماعىُ باليوم العالمي للفتاة، حيث يقام برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنظمه هيئة بلان انترناشيونال ايجبت، بحضور المايسترو سليم سحاب، وعدد من المسئولين.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن الفتيات المشاركات اليوم فى هذه المناسبة سيصبحن سيدات مصر العظيمات غدا، حيث رأينا تعديلات تشريعية من اول الدستور المصرى بحقوق الانسان وخاصة السيدات والأطفال، وقد ترجمت الدولة ذلك حيث إن مصر من أول 20 دولة صدقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والطفل.



























































































