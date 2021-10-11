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مرفق الكهرباء يتدخل لتركيب محول جديد لحل شكاوى ضعف الجهد

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القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من ضعف التيار الكهربائي بالعقار الخاص بها ، وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:-

 

1-إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن سبب ضعف الجهد الكهربائي هو تهالك الشدة الداخلية للمنزل الخاص بالشاكي.

 

2- تغيير مساحة مقطع موصلات الشدة من 6مم2 إلي 10 مم2.

 

3-  إجراء الصيانة اللازمة.

 

4-  تم قياس الجهد ووجد 204 فولت.

 

5-   أصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

 

6- تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء  ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]،او  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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