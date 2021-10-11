شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات لإزالة مخالفات تحويل الوحدات من سكنى لتجارى بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما شنت محافظة الجيزة اليوم حملات لمواجهة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى بقطاع حدائق الأهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات موسعة وإزالة فورية لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملات إزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل (جزارة) بالمنطقة ز بحدائق الأهرام مخالفة بذلك الرسومات الهندسية الصادرة للعقار واشتراطات الحماية المدنية وجارى استكمال الحملات بشكل مكثف وموسع بنطاق القطاع بالكامل.

ونفذ مركز ومدينة البدرشين بالجيزة حملة مكبرة لرفع المخلفات بمحيط المدارس، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع كافة المخلفات مع المتابعة المستمرة لعدم تكرار الشكوى، كما تم إلغاء نقطة تجمع غرفة القمامة المتواجدة بالباب الخلفى لمدرسة أحمد عرابى الإعدادية بنات ووضع صناديق للقمامة وجارى تحويل الغرفة إلى حديقة وعمل أحواض على جانبى الباب.

وفى السياق وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالدفع بحملة نظافة موسعة لإزالة كافة المخلفات ورفع كفاءة مستوى النظافة بمحيط المدارس مع المتابعة الدورية لحالة النظافة للتأكد من عدم تكرار تجمع المخلفات وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من وجود مخلفات بمحيط عددا من المدارس بمركز البدرشين.







