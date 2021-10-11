شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقيم احتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبى 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع التدريب بالداخلية احتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبى 2020/2021 .فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية مصر فى تعليم الكبار لوضع سياسة متكاملة لمحو أمية مجندى الشرطة للإرتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات.

تضمن الإحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية – المشرفين والمدرسين المتميزين – المجندين الحاصلين على أعلى الدراجات فى إختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية) ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.