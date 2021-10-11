شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الإعلان عن منح دراسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن هذا العصر يكفل الحقوق، ويعمل على تمكين الأولى بالرعاية والاستثمار فى البشر، ودلافتة إلى أنه تم تخصيص برامج للمرأة وهناك 74% للنساء فى عمر صغير، مشيرة إلى أن هناك إقرار حقوقى وتعديلات لتجريم ختان الاناث، وهناك نصرة حقوقية تثمر فى المجتمع المصرى، لافتة إلى أنه سيتم الاعلان منح دراسية للطلاب يوم 17 أكتوبر الجارىً بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم، والتعليم العالى وذلك لطلاب الاسر الأولى بالرعاية.

وأكدت "القباج "أن مصر تعد من أوائل 20 دولة صدقت على حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة، ودعمهن والخروج فى معترك الحياة، قائلة : "ولنا فى رئيس الجمهورية أسوة فى تمكين المرأة، وتصنيف البيانات ومسائلة من يخلها".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، وتبادل الأدوار القيادية، لافتة إلى أنه تم اختيار 20 من الفتيات المشاركة على معيار التنوع والتميز، بالشراكة مع 21 جهة لتبادل الأدوار القيادية ووزارات مثل « العدل، الهجرة التعاون، السياحة والآثار، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم »

وأوضحت القباج، أن الدعم النقدى مشروط بالتعليم والرعاية الصحية، ومنظومة متكاملة، وتكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حتى لايكون أحد خلف الركب بسبب الفقر، مؤكدة أنه تم دعم 1000 مدرسة مجتمعية، لمن فاته التعليم، وتم تقديم منح جامعية.























































































