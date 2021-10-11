شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة القاهرة" تضبط 400 ألف قرص دوائى فى مخزن غير مرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية فى منطقة الساحل يحتوى المخزن على مواد وأقراص مخدرة جدول ثالث.

قام بالمأمورية الدكتور محمد صلاح والدكتور أمجد فاروق، جاء ذلك، بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير تفتيش القاهرة، والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش، بالتنسيق مع من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، أن الحملة تمكنت من ضبط مضبوطات تبلغ نحو 400 ألف قرص وقيمة المضبوطات حوالى 500 الف جنيه.



أضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة، أن المضبوطات عبارة عن أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية فى مكان غير مرخص ولا يحتوى على الاشتراطات اللازمة للتخزين مما يؤثر على صلاحيتها.

وناشدت الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التى يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغسوسة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستخدام أى أدوية.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.