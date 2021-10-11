أول تحرك برلماني بشأن العثور على لقاح كورونا بترعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقـدّم النائب أحمـد رمـزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ببيان عاجل موجه إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، حول واقعة عثور عدد أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، على عشرات الآلاف من أمبول لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، ملقاة على جانبي ترعة القرية، مغلقة بالكامل، ولم يتم استخدامهم.

وقال البرلماني في بيان: "من المحزن، أن تحدث هذه الواقعة، في الوقت الذي تسعى كافة أجهزة الدولة في الحصول على اللقاح من الخارج، وتتصارع عليه كافة الدول"، مشيرًا إلى إن الواقعة كاشفة بحد ذاتها عن إهمال جسيم يرقي إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، وتقتضي محاسبة المسؤولين في أسرع وقت.