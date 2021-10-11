أمن المنافذ: ضبط 50 قضية متنوعة.. وتنفيذ 222 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 50 قضية متنوعة وتنفيذ 222 حكم قضائي.

وأسفرت جهود الإدارات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 4 قضايا أبرزها مستحضرات تجميل – أمتعته شخصية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 1 قضية.

وضبط 44 قضية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، وتحرير 409 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 222 حكم قضائي متنوع، وقضية هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.