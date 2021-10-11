الداخلية: ضبط 175 سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد 175 قطعة سلاح ناري، بحوزة 149 متهمًا، وتنفيذ 61230 حكم قضائي متنوع، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 11 حادث متنوع.

كما تم ضبط 259 قضية مخدرات بإجمالي 282 متهمًا، وضبط 28 متهما هارباً، وضبط 24 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 318 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24680 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.