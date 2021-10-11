ضبط شخص لقيامه بغسل قرابة 32 مليون جنيه من النصب والاحتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.