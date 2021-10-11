شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة المسابقة المركزية للدبلومات.. وفتح باب الالتماس بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد نتيجة المسابقة المركزية والموحدة لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكلية التجارة، مشيرا إلى أنه تم إعلان النتائج وإتاحتها على موقع الكلية منذ مساء أمس.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن تم تحديد جدول زمنى لطلاب كل محافظة للحصول على إفادات النجاح والتقدم للكليات وذلك بداية من غد الثلاثاء، وذلك تجنبا للزحام والتكدس من الطلاب بالتزامن مع انطلاق الدراسة.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تم فتح باب التقدم بالتماسات على النتائج بداية من اليوم ولمدة أسبوع حيث ينتهى موعد تقديم الالتماس على النتائج مساء يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن التقدم للالتماس يكون أون لاين من خلال موقع الكلية.