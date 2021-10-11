شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منع دخول أى طالب المدرسة فى حالة عدم سداد القسط الأول من المصروفات، موضحة أن المدة الزمنية المتاحة ولى الأمر لسداد القسط الأول قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه بالنسبة للمصروفات المتبقية من السنوات الماضية، للمدرسة الحق في تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية، على أن يتم إرسال إنذارين لولى الأمر قبل شهر نوفمبر المقبل.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها يوم الأحد 10 أكتوبر الجارى.