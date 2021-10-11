شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمنع تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس تطبيقا للإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والمدارس بمنع تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس مع بداية اليوم الدراسى، حيث أكدت مصادر مسئولة، أن الزحام الذى يصنعه بعض أولياء الأمور أمام المدارس غير مبرر، موضحة أن المدرسة تتسلم الطفل من ولى الأمر ويبدأ طابور الصباح ثم يتوجه الطالب إلى فصله دون مشكلات.

وأوضحت المصادر، أن أولياء الأمور عليهم دور كبير فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى من أهمها التباعد الجسدى بين الطلاب، مشددة على أن الحضور أمر ضرورى حتى يتعلم الطلاب بشكل أفضل خاصة بعد عامين اعتمدت فيهما الوزارة على الدراسة أونلاين.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل لجنة للتحقيق فى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس محافظة الإسكندرية، بعد أن أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور.

وتناشد الوزارة أولياء أمور أبنائنا الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.