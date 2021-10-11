شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتلاشى أى سلبيات وتؤكد على استقرار الدراسة وانتظام حضور الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على المدارس بتلاشى السلبيات التى ظهرت أمس مع بداية العام الدراسى الجديد، خاصة ما يتعلق منها بجلوس بعض الطلاب على الأرض بسبب نقص فى المقاعد، إضافة إلى تنظيم دخول الطلاب وجلوسهم فى الفصول، مشددة على أنه تم التنبيه بشكل قاطع على المدارس بعدم دخول أولياء الأمور الفصول أو التجول فى المدرسة لمنع التكدس والزحام.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أن الدراسة انتظمت صباح اليوم الاثنين وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس والفصول مع تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية والوقائية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها اليوم الأحد 10 أكتوبر الجارى.