شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة فى جدول المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

جاء ذلك في القرار رقم (444) لسنة 2021 والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (227) بجريدة الوقائع الرسمية.

كانت الهيئة قد أصدرت قرارين آخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم (442) لسنة 2021 بشأن تعديل بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم (3)، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم (443) لسنة 2021 بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم (3) وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (221) بجريدة الوقائع الرسمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائي المصري، مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.