شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمر إدارة الموارد المائية بمصر..لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لحديقة عقلة بالقناطر الخيرية، للقاء رؤساء التحرير بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للحديث حول آخر المستجدات على الساحة، وأيضا الاحتفال بأسبوع القاهرة للمياه 2021، تحت رعاية الرئيس السيسى.

ويشارك في اللقاء عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وعبد الرازق توفيق، وأحمد موسى، ونشأت الديهي، وعدد من قيادات وزارة الرى، للحديث حول إدارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية.



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية (4)



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية



وزير الرى يصل القناطر الخيرية لعقد مؤتمرإدارة الموارد المائية