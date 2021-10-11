شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 42 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، نجح في توفير 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء بتقرير للوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف أن الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع شركة مودة وطن للمقاولات بالمدينة المنورة، علي عدد من المهن المتوفرة بالشركة ، مشيرا إلي أن فرص العمل تتمثل في 3 محاسبين قانونيين ، و2 محاسبين خبر لا تقل عن 5 سنوات ، و3 مهندسين معماريين ، و10 نجار مسلح ، و10 عمال ، و5 مبلطين ، و5 سباكين ، و4 دهان .

وقال الملحق العمالي بجدة : إن الأجور تحدد بناء علي الخبرة وبعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد استقرار وأمان وظيفي ، والعمل 8 ساعات يوميا ، وإجازة أسبوعية ، موضحا أنه من يرغب في التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على الإميل التالي :

[email protected] واتساب : 966562126576 .