شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف علامتين للإصابة بسرطان الثدى عند السيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات، وقالت وزارة الصحة: عادة يظهر سرطان الثدى علي شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الانتباه جيدا للتغيرات التي تحدث في الثدى، مشيرة إلى أن سرطان الثدى يتم علاجه بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عيادات صحة المرأة تعمل يوميا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتي 3 مساء .

وأكدت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وربطها بتوفير فرص العمل والاهتمام بصحة الأطفال يعد عاملًا أساسيًا لتنمية الأسرة وتمكين المرأة، كما أشارت إلى أن مراكز صحة وتنمية الأسرة تعد نموذجًا فريدًا للاهتمام بصحة الأم ورعاية الطفل على أعلى مستوى، حيث تساهم تلك المراكز في المتابعة الصحية الدورية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة، كما سيتم ميكنة تلك المراكز لمتابعة المؤشرات الصحية للأم والطفل ومتابعة برامج التغذية للأطفال.