شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تنظيم دخول وخروج الطلاب لمنع التكدس والزحام على باب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتنظيم دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسى وعدم تكدس الطلاب على باب المدرسة، حيث وجهت الوزارة المدارس بوضع حلول تضمن عدم خروج الطلاب فى توقيت واحد مما يؤدى إلى التكدس والزحام على باب المدرسة، على أن يشارك أعضاء هيئة التدريس فى التنظيم والإشراف على رحلة الدخول والخروج من المدرسة للطلاب والتلاميذ فى المراحل العمرية المختلفة لمنع التجمعات بينهم وخروجهم أيضا بشكل آمن.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها الأحد 10 أكتوبر الجارى.

