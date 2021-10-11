شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 80% من المعلمين تلقوا لقاح كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نسبة من تلقى لقاح كورونا من المعلمين تتراوح بين 75 و80%، موضحة أن أغلب المعلمين سجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح وهناك التزام من المعلمين بأماكن تلقى اللقاح والتواجد فى المواعيد المحددة للتطعيم، مشيرة إلى أن هناك تشديدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس من قبل الطلاب والمعلمين والوزارة تتابع مع وزارة الصحة والسكان تلقى جميع المعلمين والإداريين اللقاح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنًا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى أى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها اليوم الأحد 10 أكتوبر الجارى.