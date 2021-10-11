شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الجزء الأول من مؤتمر التنوع البيولوجى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الجزء الأول من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15) اليوم الاثنين، في كونمينج جنوب غربي الصين.

وسينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفى لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتسليم دولة الصين رئاسة المؤتمر، حيث إن مصر استضافت الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2018، وتستضيف الصين حاليا الاجتماع الـ 15 وسوف تستقبل تركيا بعد ذلك الاجتماع الـ 16.

سيستمر الاجتماع من 11 إلى 15 أكتوبر، مع أنشطة موازية تضم منتديات بشأن موضوعات منها تغير المناخ والحماية الإيكولوجية المقررة في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر.

وسيجتمع أكثر من 1800 ممثل افتراضيا وواقعيا خلال هذا الحدث.