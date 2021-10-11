"سحر" تطلب خلع زوجها: "شوفته بيحضن جارتنا المطلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سحر. س" دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بتاع ستات وكل ما أنزل مكان شغله في الفرن أشوفه مع واحدة جديدة.. وآخر مرة شوفته بيحضن جارتنا المطلقة".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرَّفت على زوجها "خالد. ا" عن طريق إحدى أقاربها، فهو من عائلة محترمة وميسورة مادياً، ويعمل بفرن والده إلى جانب امتلاكه آخر بالقاهرة، وقد نشأت بينهما صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب، انتهت بالزواج الذي استمر 8 سنوات دون إنجاب أطفال.

لم تجد "سحر" 28 سنة، خلال فترة التعارف والخطبة شك في تصرفات شريك حياتها، وبعد الزواج انتقلا إلى قضاء شهر العسل في الإسكندرية الذي شهد أولى المشاحنات مع بعضهما، وفقًا للدعوى.

وأضافت "سحر" أنها لاحظت على زوجها في تلك الرحلة نظراته الغريبة والدائمة للفتيات "بيدخل في كلام مع البنات بدون سبب"، موضحة أنها تحدثت معه عن تغيير تلك العادة وإلا ستتعامل بنفس أسلوبه وتتحدث مع الشباب، فقام بضربها أمام الضيوف بالفندق.

أشارت الزوجة إلى أنه منذ هذا اليوم ويتعمد زوجها خيانتها "لو مشفتش جوزي بيخوني بسمع من الناس"، وحينها نصحتها والدتها بالحفاظ على منزلها وعدم تدميره "فترة وهتعدي وهيتعدل".

واصلت الزوجة حديثها بأنها لم تعد تتحمل المعيشة مع زوجها بعدما شاهدته وهو يحتضن جارته المطلقة، فهذه الواقعة جعلتها لا تتحمل المعيشة معه أكثر من ذلك، حتى طالبته بالطلاق لكنه رفض، وتزوج من جارته بعد يومين.

اختتمت حديثها بأنها غيرت مفاتيح المنزل ورفضت دخوله مرة أخرى، وطلبت من شقيقها البقاء معها لحمايتها، ولم تجد طريقًا للتخلص منه سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى خلع حملت رقم 167 لسنة 2020 ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.