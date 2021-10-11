شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح: تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصرى وفقا لتوجيهات رئاسية، قائلا: إنه رقم عالمى وقياسى للغاية.

وأضاف الدكتور أمجد حداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، فى برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فى انتظار الإفراج عنهم لتطعيم المواطنين.

وتابع أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الإفراج عن كل لقاحات كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية.