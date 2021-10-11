شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعايير والمواصفات الخاصة التى يجب الالتزام بها عند شراء المشترك الكهربائي لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي:

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

4- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

7-تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).