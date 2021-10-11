شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات باستكمال تجهيزات المدارس من مقاعد ومستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة متابعة المدارس لاستكمال احتياجاتها من مقاعد ومستلزمات طبية على أكمل وجه خاصة بعد ظهورعجز فى المقاعد ببعض الفصول الدراسية، إضافة إلى المستلزمات الطبية التى تحتاجها الفصول من مطهرات وخلافة.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القليوبية استبعدت مدير مدرسة بإدارة الخانكة التعليمية بعد جلوس طلاب على الأرض.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها الأحد 10 أكتوبر الجارى.