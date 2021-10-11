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الأوقاف توزع 11 طنًا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، 11 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "بورسعيد- الشرقية- الإسماعيلية- مطروح- القليوبية"، بواقع 3 أطنان لمحافظة بورسعيد و2 طن لكل من محافظات: "الشرقية- الإسماعيلية- مطروح- القليوبية"، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف في تقرير حديث لها، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1150 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "لقاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

 

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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