شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بشن حملات يومية فى محيط المدارس لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أى مخالفات أو إشغالات للباعة الجائلين من محيط المدارس، والقيام بحملات تطهير وتعقيم دوري للمدارس من الداخل والخارج مع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت محافظة الجيزة أولياء الأمور بالتعاون مع أجهزة المحافظة وعدم التكدس والتزاحم أمام المدارس، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأشار "راشد"، إلي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أي معوقات، حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .